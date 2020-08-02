Kavak ağacının gövdesine yapılan 13 metrekarelik ahşap pansiyon ilgi görüyor
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Kavak ağacının gövdesine yapılan 13 metrekarelik ahşap pansiyon ilgi görüyor

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı ilçesi Şavşat'ta, Cihat ve Filiz Küçükaltun çiftinin kavak ağacı gövdesine yaptığı ahşap ev, yöreyi ziyaret edenlerden rağbet görüyor.

02.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:45

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı ilçesi Şavşat'ta, Cihat ve Filiz Küçükaltun çiftinin kavak ağacı gövdesine yaptığı ahşap ev, yöreyi ziyaret edenlerden rağbet görüyor.

İlçeye bağlı Meşeli köyünde ev pansiyonu işletmeciliği yapan Cihat ve Filiz Küçükaltun çifti, bahçelerindeki kavak ağacının gövdesine 13 metrekarelik ahşap ev yaptı.

Yerden 4 metre yüksekliğe, çivi kullanılmadan yapılan ve 16 basamaklı ahşap merdivenle çıkılan evde, bir yatak odası, banyo ve tuvalet bulunuyor.

İtalya'da 2015 yılında düzenlenen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan, doğal güzellikleriyle ünlü Şavşat'a gelen ziyaretçiler, ahşap eve ilgi gösteriyor.

Cihat Küçükaltun, AA muhabirine, doğal güzellikleriyle ünlü Şavşat Karagöl'e bir kilometre uzaklıktaki Meşeli köyünde, eşiyle 4 yıldır ev pansiyonculuğu yaptıklarını söyledi.

Çocukluk hayali olan ağaç evi yapmak için eşiyle ilkbaharda işe koyulduklarını anlatan Küçükaltun, ağaç evi tek bir çivi çakmadan inşa ettiğini belirtti.

Küçükaltun, evi, rüzgarda sallanmaması için odun direklerle desteklediğini ifade ederek, "Evimize, kavak ağacının gövdesini dolanılarak yükselen 16 basamaklı merdivenle çıkılıyor. Ağaca zarar vermeden hayalim olan güzel bir ev yaptım. Çok mutluyum." dedi.

Pansiyona gelen misafirlerin en çok ağaç evde konaklamak istediğine dikkati çeken Küçükaltun, "Ahşap evlerim olmasına rağmen pansiyona gelen misafirlerimiz genellikle ağaç evi tercih ediyor. Bu evimiz çok rağbet gördü. İyi ki yapmışız, bu durumdan oldukça memnunuz." diye konuştu.

Küçükaltun, yaptığı evi görenlerin şaşırdığını kaydederek, "Misafirlerimiz Karadeniz fıkralarını aratmayan bir eve sahip olduğumuzu söylüyorlar. Ağaç evin önünde ve üzerinde fotoğraf çektirip özçekim yapıyorlar." ifadesini kullandı.

"Bu tür ağaç evleri hep belgesellerde izliyorduk"

İstanbul'dan eşiyle tatil yapmak için Meşeli köyüne gelen Rahmi Yılmaz ise şunları söyledi:

"Bu tür ağaç evleri hep belgesellerde izliyorduk. Çok ilginç bir ev olmuş. Tek odalı evde her şey var. Dün akşam geceyi eşimle bu evde geçirdik. Uzun yoldan geldiğimiz için çok yorulmamıza rağmen iyi bir uykuyla sabah dinç bir şekilde kalktık."

Ağaç evde ilk kez kaldıklarını dile getiren Yılmaz, "Evin ortasından geçen kavak ağacının üzerindeki kuş ve sincap sesleriyle uyandık. Gece yağmur yağdı. Yağmurun sesi insana huzur veriyordu. Herkese burada en az bir gece konaklamasını tavsiye ederim." dedi.

Kavak ağacının gövdesine yapılan 13 metrekarelik ahşap pansiyon ilgi görüyor

Kaynak: AA

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