Katy Perry telif davasını kaybetti, şarkısı Dark Horse için 550 bin dolar tazminat ödeyecek

ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme, Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin "Dark Horse" adlı şarkısının "çalıntı" olduğuna hükmetti. Perry mahkeme kararıyla şarkı için rapçi Flame'e 550 bin dolar tazminat ödeyecek.

Cezanın kalanının büyük bölümü yapımcı şirket Capital Records tarafından ödenecek.

Katy Perry'nin avukatları kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

Perry Pazartesi günkü ilk duruşmada, Flame'in 2009'da çıkardığı "Joyful Noise" adlı Hristiyan rap şarkısını hiç duymadığını öne sürmüştü.

Flame'in bu şarkısının yer aldığı albüm 2009'da Grammy Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Aslında klibi YouTube'da 2,6 milyar kez izlenen şarkıya toplam 2,7 milyon dolar ceza kesildi.

Katy Perry ise duruşmada ses sisteminin çalıştırılamaması üzerine şarkı çalınamayınca jüriye Dark Horse'u çıplak sesle söyleme önerisinde bulunmuştu.

20 milyon dolar talep edildi

Daha sonra jüri, Kerry'nin şarkının büyük bölümünü "çaldığı" yönünde görüş bildirmişti.

Kerry'nin avukatları ise şarkıdaki ana ritmin yaygın olarak kullanıldığını ve Flame'in telif hakkı talep edemeyeceğini savunmuştu.

Capitol Records, şarkıdan 31 milyon dolar gelir elde ettiğini ancak masraflar düşüldükten sonra karının 630 bin dolara düştüğünü öne sürdü.

Asıl adı Marcus Tyrone Gray olan Flame, şarkı için 20 milyon dolar talep etmişti.

Şarkıcının avukatı Michael Kahn, Perry'nin "çalıntı bir şarkıyla milyonlarca dolar kazandığını" iddia etmişti.