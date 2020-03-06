Katy Perry: Hamileliğim 'kaza değil', Orlando Bloom'la çocuk sahibi olmak istedik
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BBC

Katy Perry: Hamileliğim 'kaza değil', Orlando Bloom'la çocuk sahibi olmak istedik

Perry, Bloom'la birlikte çocuk sahibi olmayı bir süredir planladıklarını söyledi.

06.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:55
Katy Perry: Hamileliğim 'kaza değil', Orlando Bloom'la çocuk sahibi olmak istedik

Nişanlısı oyuncu 'la ilk bebeklerini bekleyen ünlü şarkıcı hamileliğinin "kaza olmadığını" söyledi.

Amerikan SiriusXM Radyosu'ndan Mikey Piff'e konuşan Perry, Bloom'la birlikte çocuk sahibi olmayı bir süredir planladıklarını belirtti.

35 yaşındaki Perry hamile olduğunu Perşembe günü yayınlanan son klibiyle duyurmuştu. Perry "Never Worn White" (Hiç Beyaz Giymedim) adlı klibin yayımlanması sonrası Instagram hesabında bir canlı yayına da katılmıştı.

Amerikalı şarkıcının Instagram'da 90 milyondan fazla takipçisi var.

Daha önce İngiliz komedyen Russell Brand'le evlenip boşanan Perry, 2016'dan bu yana Orlando Bloom'la birlikte.

Bloom'un eski eşi Avustralyalı manken Miranda Kerr'den 9 yaşında Flynn adlı bir oğlu var.

Katy Perry'nin son şarkısının sözleri, ünlü şarkıcının yakında Orlando Bloom'la yakın zamanda evlenmeyi planladığını gösteriyor:

"Hiç beyaz giymedim/ Bunu doğru bir şekilde yapmak istiyorum/ Seninle bunu gerçekten denemek istiyorum/ Hiç beyaz giymedim/ Ama bu akşam seninle ayakta duruyorum/ Çünkü 'Ben varım' demek istiyorum."

BBC
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