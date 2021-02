Katliam gibi kazada ölen 6 kişiden geriye, mutluluk fotoğrafları kaldı (3)

'KUZUM HANİ DEDE OLUYORDUM NE OLDU'Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em için Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde cenaze töreni düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em için Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde cenaze töreni düzenlendi. Mezarlıkta 5 tabut yan yana konularak ayrı ayrı namazları kılındı. Sevgi Ateş'in tabutuna kırmızı, kardeşlerinin tabutuna da beyaz başörtüsü konuldu. Kazada 3 kızını birden kaybeden İbrahim Em, Sevgi Ateş'in tabutunu öperek, "Beni de götür kızım. Kuzum ben dede oluyordum ne oldu" diye ağladı. Eşi Şükriye Ateş'in yanında oğlu, gelini ve henüz doğmamış torununu kaybeden Adem Ateş de cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Adem Ateş, tabutların başına gelip gözyaşı döktü. Cenazede jandarma sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Ateş ve Em ailelerinin yakınları da cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

GENÇ SÜRÜCÜ BAŞKA MEZARLIKTA DEFNEDİLDİAynı kazada yaşamını yitiren diğer aracın sürücüsü Mehmet Ali Em ise Sarıabalı Mahallesi'ne bağlı Çiftlik mevkiindeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.KAZA GÜNÜ, AŞKLARININ 9'UNCU YIL DÖNÜMÜYDÜHarun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl ağustos ayında evlendiği, eylül ayında da düğün yaptıkları belirtildi. Harun Can ve Sevgi Ateş aşklarının başlangıç gününü 9 Şubat 2012 tarihi olarak belirlediği öğrenildi. Aşklarının başlangıcının yıl dönümünde kazada yaşamı yitiren çiftin, çocukluk yıllarından beri, birbirini sevdikleri belirtildi. Harun Can ile Sevgi Ateş çiftinin 7 ay önceki düğünlerinin davetiyesine, 'Sevgiyle dolu birlikteliğimizi sonsuzluğa taşıdığımız bugün' yazdırdığı kaydedildi. Kazada ölen Şükriye Ateş'in ise evlendikten 14 yıl sonra çocuk sahibi olduğu ve Harun Can'ı dünyaya getirdiği öğrenildi.KARDEŞLERİNE HEM ABLALIK HEM ANNELİK YAPIYORDU

Küçük yaşta annesini kaybeden ve Belek turizm merkezindeki bir kreşte öğretmenlik yapan Sevgi Ateş'in aynı kazada ölen kardeşleri Gülsüm Em ve Sevda Em'e hem ablalık hem de annelik yaptığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ