Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu
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Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu

21.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:28

Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu -Baba ve oğlunun ölmeden önceki neşeli anları Eskişehir'de geçtiğimiz hafta evlerinde katledilen aileden öldürülen 4 yaşındaki Doruk'un babasına yapmış olduğu masaj görüntüleri yürekleri dağladı.

Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu

-Baba ve oğlunun ölmeden önceki neşeli anları

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçtiğimiz hafta evlerinde katledilen aileden öldürülen 4 yaşındaki Doruk'un babasına yapmış olduğu masaj görüntüleri yürekleri dağladı.

Eskişehir'de 15 Şubat tarihinde İlkay Tokkal'ın eski ortağı tarafından katledilen aileden İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk Tokkal'ın neşeli görüntüleri ortaya çıktı. Bir akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baba Tokkal'ın sırtına Ali Doruk Tokkal'ın minik elleriyle masaj yaptığı görüntülendi. Videoyu izleyenlerin yürekleri küçük Doruk ve babası için dağlandı.

Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu
Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu
Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu
Katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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