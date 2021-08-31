Katip Çelebi Üniversitesi özel mi, devlet mi?
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Katip Çelebi Üniversitesi özel mi, devlet mi?

Katip Çelebi Üniversitesi özel mi, devlet mi?
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonucu merak edilen konulardan biri Peki, Katip Çelebi Üniversitesi özel mi, oldu.

2021-YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından son dakika gelişmesi olarak açıklandı. Katip Çelebi Üniversitesine yerleşenler ise Katip Çelebi Üniversitesi hakkında Katip Çelebi Üniversitesi özel mi sorusunun yanıtını araştırdı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Adını 17.yüzyıl Osmanlı bilim adamı Katip Çelebi'den alan üniversite 2010 yılında İzmir'de kurulmuştur. Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir'de bulunan 6 devlet üniversitesinden biridir.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2010 yılında İzmir ilinde kurulmuş olan 4. devlet üniversitesidir. Prof. Dr. Galip Akhan 10 Aralık 2010 tarihinde üniversitenin ilk rektörü olarak atanmıştır. İsmini 17. yüzyıl Osmanlı bilim insanı Kâtip Çelebi'den almıştır. Şu anki rektörlük görevi Prof. Dr. Saffet Köse tarafından yürütülmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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