Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar...
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Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar...

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar açıklandı.

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Mütercimler'in 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen ceza ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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