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Katil Avcısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Katil Avcısı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Katil Avcısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Katil Avcısı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Katil Avcısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Katil Avcısı konusu, özeti ve Katil Avcısı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Katil Avcısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Katil Avcısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Katil Avcısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Katil Avcısı konusu nedir, Katil Avcısı oyuncuları kimler ve Katil Avcısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KATİL AVCISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rusya Devlet Başkanı Zakarin (Aleksandr Dyachenko), bir deniz üssü ziyareti esnasında kendi devletinin Savunma Bakanı Dmitri Durov (Mikhail Gorevoy) tarafından esir alınır. Devlet başkanını kurtarma göreviyse daha öncesinde büyük bir saha tecrübesi olmayan bir denizaltı kaptanı olan Joe Glass a (Gerard Butler) verilir. Glass, Amerikan Deniz Kuvvetleri nin de yardımıyla Rus karasularına geçip başkanı kurtararak potansiyel bir 3. Dünya Savaşı nı önlemeye çalışacaktır.

KATİL AVCISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gerard Butler

Gary Oldman

Common

Linda Cardellini

KATİL AVCISI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

26 Ekim 2018 (Amerika Birleşik Devletler

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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