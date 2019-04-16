Katil Annenin Akıl Sağlığı Yerinde Değil'

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 25 Mayıs 2018'de oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) evde 17 bıçak darbesiyle öldüren Bilge Lord Kunduracı'yı tedavi eden Adli Psikiyatr Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, zanlının akıl sağlığının yerinde olmadığı bulgusunu mahkemeye sundu.

KKTC'de büyük infial yaratan olay 25 Mayıs 2018'de Gönyeli'de meydana gelmişti. Boşanma aşamasında olan Kunduracı, cinayeti, boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar nedeniyle işlediğini söylemişti. Lord, "Ercan, oğlumla birlikte fotoğrafını Facebook'ta paylaşınca, oğlumu elimden alacak korkum iyice arttı. Elimden almasındansa oğluma bir ömür hasret olsun istedim, bu nedenle öldürdüm" demişti.

Cinayet ile ilgili Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün devam edilen duruşmada ise Adli Psikiyatr Uzmanı Prof. Dr. Çakıcı'nın 11 sayfalık sunumu dinlendi.

'BİZİM ÖLMEMİZ GEREKİYOR'

Çakıcı, "Bilge Lord Kunduracı 'mistik hezeyan ve kötülük görme hezeyanları' nedeniyle akıl sağlığı doğrultusunda çocuğunu öldürdü" dedi.

Zanlının aynı olayları yeniden gerçekleştirebileceği uyarısı yapan Çakıcı şunları söyledi; "Bilge Lord ile cezaevinde 10 kez görüştüm. Dosyasını da inceledim. Olay günü sanığın boşanma aşamasında olan eşi Ercan Kunduracı, Facebook'ta fotoğrafını koyunca Bilge Lord, 'Bizim ölmemiz gerekiyor' düşüncesine kapılıp, yatakta uyuyan çocuğunu karnından bıçakladı. 'Zaten bizim bu dünyada kalmamızın bir anlamı yok. Çocuğum da elimden alınacak' paniği yaşadı" dedi.

'ÖLDÜRDÜM SİZE NE?'

Çocuğun bıçaklandıktan sonraki yaşananları da anlatan Çakıcı şöyle devam etti; "Çocuk, annesine 'Beni doktora götür' diyor. Bilge Lord, 'Çocuğum elimden alınacak' paniğiyle ertesi gün çocuğuna 17-18 bıçak darbesi vurarak ölmesini bekliyor. Babasının işçisini arayıp, intihar ettiğini ve çocuğu öldürdüğünü söylüyor. Olay mahallinde polislere, 'Cinnet geçirdim. Çocuğumu öldürdüm size ne?' diyor. Olay bizim açımızdan da acayip bir olay. Sanık, çocuğunu öldürdüğünden pişman değil. Sanık, çocuğundan mesaj aldığını söylüyor ve kendisini ara bölgede yalnız başına beklediğine inanıyor. Sanık bana, 'Çocuğum bana mesaj gönderiyor ve beni beklediğini, özlediğini söylüyor' dedi. Çocuğuna soru sorduğunu ve örneğin radyonun sesinin kısılıp, açılmasıyla iletişim kurduğunu anlattı."

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanığın ithamı anlama yetisi olup olmadığının anlaşılabilmesi için ön duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. - Karahasan

Kaynak: DHA