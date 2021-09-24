Katie Price kuaförde kebap ziyafeti çekti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi - Haberler Magazin
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Katie Price kuaförde kebap ziyafeti çekti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Katie Price kuaförde kebap ziyafeti çekti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi

KUAFÖR KOLTUĞUNDA Hem estetik operasyon geçirmek hem de tatil yapmak için Türkiye'yi "kapı komşusu" haline getiren Katie Price, yine soluğu Türkiye'de aldı.

KUAFÖR KOLTUĞUNDA Hem estetik operasyon geçirmek hem de tatil yapmak için Türkiye'yi "kapı komşusu" haline getiren Katie Price, yine soluğu Türkiye'de aldı. Nişanlısı Carl Woods ile birlikte İstanbul'a gelen 43 yaşındaki Price, önceki gün de gittiği kuaförde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

O YÜZÜK YİNE ORTAYA ÇIKTI

Bir yandan saçını boyatan Price, bir yandan da İstanbul'daki kuaföründe kendisi için ısmarlanan kebapların videosunu takipçileriyle paylaştı. Türk yemeklerini öven Price'ın bu videosunda en çok dikkat çeken ayrıntı ise parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü oldu.

HANİ O YÜZÜK ÇALINMIŞTI?

Geçen ay evinde saldırıya uğradığı sırada çalındığını iddia ettiği 50 bin sterlin değerindeki yüzüğü yeniden Katie Price'ın parmağında görenler de şaşkına döndü.

HERKES NİŞANLISINDAN ŞÜPHELENMİŞTİ

Price geçen ay, gecenin ilerleyen saatlerinde evinde genç bir adamın saldırısına uğramıştı. Polisin, saldırganın yaşının 30-32 olduğunu açıklaması da "Acaba Katie Price, nişanlısı Carl Woods'tan mı şiddet gördü" sorusunu ortaşa çıkarmıştı. Olayın ardından özellikle yüzünde hasar oluşan Price hastaneye kaldırılmış ve o dönemde iri taşlı nişan yüzüğünün de parmağında olmaması dikkat çekmişti.

'OKUDUĞUNUZ HER HABERE İNANMAYIN'

O süreçte, yaşanan darp olayı sırasında Price'ın yüzüğünün çalınmış olabileceği haberler i de basına yansımıştı. Fakat sonra Katie Price sosyal medya üzerinden, yüzükle ilgili olarak "Basında okuduğunuz her şeye inanmayın" mesajını paylaşmıştı.

EVİNDE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Geçen ay evinde saldırıya uğrayan Katie Price, yüzü ve gözünden yaralanmıştı. Essex'te yaşayan Price'ın komşuları, gecenin ilerleyen saatlerinde yıldızın evinden çığlıklar yükseldiğini anlattı. Hemen polisi arayan Katie Price, hastanede tedavi altına alındı.

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