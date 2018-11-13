Kate Middleton ve Meghan Markle Anma Törenini Ayrı Balkonlardan İzledi
Kraliyet gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yılı için düzenlenen etkinliği statüye göre ayrı balkonlardan izledi.
Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Düşesi Meghan Markle, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yılı için düzenlenen etkinliğine katıldı. Meghan Kraliyet Ailesi'nden ayrı bir balkona çıkınca 'Buna alışmalısın Meghan' yorumlarının hedefi oldu.
MARKLE ve MİDDLETON AYRI BALKONLARDAYDI
Kraliyet Ailesi dün tam kadro olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıldönümünü için düzenlenen anma törenine katıldı. Arkasında 20 milyondan fazla ölü bırakan bu savaşı sona erdiren Mütareke Günü anma etkinliklerinde, Meghan Markle ve Kate Middleton'ın ayrı balkonlarda töreni izlemesi ise gözlerden kaçmadı.
KATE'İN TERCİHİ ALEXANDER MCQUEEN, MEGHAN'INKİ İSE GİVENCHY
Etkinlikte siyah Alexander McQueen marka military bir ceket seçen Kate Middleton Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles ile aynı balkonda yer alıp etkinliği izlerken, Givenchy marka bir takım tercih eden Meghan Markle ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ile başka bir balkondan etkiliği izledi.
AYRI BALKONDA YER ALMALARI STATÜYE GÖRE BELİRLENDİ
Yakalarına gelincik çiçeği takan Düşes'lerin ayrı balkonlarda olması Kraliyet statülerine göre belirlendi. Ne var ki Twitter bu durumu görmezden gelmedi. Kate Middleton ve Meghan Markle hayranları ikiliyi kıyaslamaya başladı.
"HERKES YERİNİ BİLECEK MEGHAN"
Daha çok 'Herkes yerini bilecek Meghan' yorumları yapılırken bazıları da 'Kraliçe de olamayacaksın. Bu duruma alışsan iyi olur Meghan' gibi abartılı yorumlar yaptı.
KATE DAHA ŞIK YORUMLARI YAPILDI
Kıyafet konusuna da yorum yapan kullanıcılar, Kate Middleton'ı daha şık ve asil buldu.
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Şu nursuz kraliçe kaç sene daha yaşayacak merak ediyorum; surata bak meymenet yok dövecek gibi bakıyor. . .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır