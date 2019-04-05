Katar Ulusal Müzesi'ne Hollywood'dan Yıldız Yağmuru

Tüm dünyadan konukların katıldığı açılışta Victoria Beckham, Johnny Depp, Carla Bruni-Nicholas Sarkozy çifti, Naomi Campbell, Izabel Goulart, Cindy Bruna, Diane Von Furstenberg, Natalia Vodianova, Jeff Koons, Zac Posen, Miuccia Prada gibi isimler geceye damga vurdu.

Dünyaca ünlü mimar Jean Nouvel imzası taşıyan Katar Ulusal Müzesi'nin resmi açılış töreni yıldızlar geçidine sahne oldu. Katar Emiri Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani himayesinde ve aynı zamanda Katar Müzeleri Yönetim Kurulu Üyesi olan eşi Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Hollywood'un ünlü isimleri, moda camiasının önde gelen markalarının yöneticileri, top modeller ve uluslararası sanatçılar bir araya geldi.

Moda ikonu Victoria Beckham'ın sade şıklığıyla dikkat çektiği gecede, ünlü oyuncu Johnny Depp, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ve eşi Carla Bruni, top modeller Naomi Campbell, Izabel Goulart, Cindy Bruna, Natalia Vodianova, ünlü modacılar Diane Von Furstenberg, Zac Posen, Miuccia Prada ile ABD'li ressam ve heykeltraş Jeff Koons gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Bültenler