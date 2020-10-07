Katar nerede? Katar emirinin annesi kim? Katar ne demek? Katar neyi ile meşhur? Katar nüfusu nedir?
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Katar nerede? Katar emirinin annesi kim? Katar ne demek? Katar neyi ile meşhur? Katar nüfusu nedir?

07.10.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:57
Katar nerede? Katar emirinin annesi kim? Katar ne demek? Katar neyi ile meşhur? Katar nüfusu nedir?

Her yıl yerli ve yabancı turisti ağırlayan Katar tarihi nedir? Katar nerede? Katar nüfusu nedir? Katar neyi ile meşhur? Katar ne demek?

1940'larda petrol rezervlerinin keşfiyle ülkenin tüm ekonomisi değişen Katar nerededir? Katar ne demek? Katar nüfusu nedir? Katar neyi ile meşhur? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirisiniz?

KATAR NEREDE?

Katar resmi adıyla Katar Devleti Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

Katar nerede? Katar emirinin annesi kim? Katar ne demek? Katar neyi ile meşhur? Katar nüfusu nedir?

KATAR NE DEMEK?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız "katar" kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır.

-Tren

- Taşıt dizisi

- Bir arada giden veya uçan hayvan dizisi kullanılan anlamlardan bazılarıdır.

Katar nerede? Katar emirinin annesi kim? Katar ne demek? Katar neyi ile meşhur? Katar nüfusu nedir?

KATAR NÜFUSU NEDİR?

Katar nüfusu 2,881,053'dir.Nüfus yoğunluğu ise başkent şehri olan Doho.

KATAR NEYİ İLE MEŞHUR?

Katar'ın yemek kültürü oldukça geniştir. Çin, Hint ve İtalyan mutfağının harmanlanması ile oluştu. "Machbüs" pirinç, et ve sebzenin karışımı ile elde edilir. Katar, mücevherler, ipek elbise ve yerel hurma ile de meşhurdur.

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