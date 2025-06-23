İran, Katar'ın başkenti Doha ve Irak'taki ABD üssünü vurdu. İran operasyonun adının Zaferin Müjdesi olduğunu açıklarken, İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi. ABD saldırılarda can ve mal kaybı olmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ise bölgedeki Türk birlikleriyle ilgili olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Katar Müslüman mı, Katar dini ne?

KATAR MÜSLÜMAN MI?

Başkenti : Doha

Katarresmî adıyla Katar Devleti , Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesidir.Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup, diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Doha'dır. Ülkenin nüfusunun %80'i başkentte yaşamaktadır. Toprakların geri kalan kısmı deniz seviyesinden alçakta bulunan çölle kaplıdır.

Ülkenin resmi dini İslam'dır. Resmî dili Arapçadır.