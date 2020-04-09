Katar'ın gönderdiği sahra hastaneleri İtalya'ya ulaştı Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı İtalya'nın verdiği mücadeleye destek vermek için Katar'dan gönderilen 2 sahra hastanesi İtalya'ya ulaştı.

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı İtalya'nın verdiği mücadeleye destek vermek için Katar'dan gönderilen 2 sahra hastanesi İtalya'ya ulaştı.

Katar, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı İtalya'nin verdiği mücadeleye destek amacıyla 2 sahra hastanesi gönderdi. Hastaneler, Katar Hava Yolları'na ait 2 askeri uçağıyla başkent Roma yakınlarındaki "Pratica di Mare" askeri havaalanına ve "Verona Villa Franca" havaalanına ulaştı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla gönderilen uçaklar, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Mayo ile Katar'ın Roma Büyükelçisi Abdülaziz bin Ahmed el-Maliki al-Juhani karşıladı. Biri 5 bin 200, diğeri 4 bin metrekarelik alana kurulacak iki hastanenin her birinin bin yatak kapasiteli olacağı belirtildi. - DOHA

Kaynak: İHA