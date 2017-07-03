Katar ile Bazı Arap Ülkeleri Arasındaki Kriz

Kuveyt'in, abluka uygulayan ülkelerin taleplerine cevap vermesi için Katar'a verilen sürenin 48 saat daha uzatılmasını istediği bildirildi.



Talep listesine cevap vermesi için Katar'a verilen sürenin pazar gecesi dolmasının ardından Kuveyt hükümeti tarafından yazılı açıklama yapıldı.



Kuveyt Haber Ajansı KUNA'da yer alan açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile pazartesi günü bir araya gelerek kendisine Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin talep listesiyle ilgili cevabını içeren mesajını ileteceği, bu nedenle abluka uygulayan ülkelerden Katar'a verilen sürenin 48 saat daha uzatılmasını istediği belirtildi. Önceden hazırlandığı belirtilen cevabın içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.



Katar tarafından daha önce yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Al Sani'nin pazartesi Kuveyt'e gideceği ifade edilmişti.