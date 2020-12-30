Katar Emiri, Kovid-19 aşısı olduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Katar Emiri, Kovid-19 aşısı olduğunu açıkladı

30.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:56
Katar Emiri, Kovid-19 aşısı olduğunu açıkladı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu açıkladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu açıkladı.

Katar Emiri, Instagram hesabından Kovid-19 aşısı olurken çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

Şeyh Temim, "Bugün Kovid-19 aşısını yaptırdım. Herkesin bu salgından korunmasını ve güvenliğini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katar, 2021 boyunca uygulanacak Kovid-19 aşısına aralık ayında başlanılacağını duyurmuştu.

Katar Sağlık Bakanlığı, anlaşması yapılan iki aşıdan biri olan, Pfizer ve BioNTech'in iş birliğinde geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına ruhsat verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eser Yenenler Demet Özdemir Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Vitor Hugo Metin Oktay Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar Emiri, Kovid-19 aşısı olduğunu açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 17:57:36. #1.15#
title