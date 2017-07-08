Katar'da Oynayan Brezilyalı Kendrick Costa, Ülkesinde Öldürüldü

Katar'ın Al Gharafa takımının formasını giyen Brezilyalı futbolcu Johnson Kendrick Costa, ülkesinin Guaruja kentinde öldürüldü. Sao Paulo'ya bağlı kentin Pae Cara bölgesinde sokak ortasında öldürüldüğü öğrenilen oyuncunun bugün Katar'a uçması bekleniyordu.

KENDİNİ SAVUNMAK İSTEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin verdiği bilgiye göre motosikletli bir gaspçı tarafından çantası çalınmaya çalışılan futbolcu kendini savunmaya kalkınca açılan ateş sonucu yüzünden vurularak ağır biçimde yaralandı.

24 yaşındaki futbolcunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken katilin aranmasına devam ediliyor.

Costa, 2012 yılından beri Katar'da top koşturuyordu.