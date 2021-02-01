Katar, 2022 Dünya Kupası maçları için taraftarlara alkol izni verdi
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Katar, 2022 Dünya Kupası maçları için taraftarlara alkol izni verdi

01.02.2021 16:50 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:27

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, taraftarlar için alkol tüketim izni kararı aldı. Karardan yalnızca lüks hizmet paketi satın alan seyirciler faydalanabilecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, 2010 yılından bu yana tartışmaların odağındaki taraftarların alkol kullanıp kullanamayacağı konusunu netleştirdi. Organizatör firma MATCH Hospitality tarafından yapılan açıklamada, lüks hizmet paketi satın alan seyircilerin alkol tüketmesine izin verileceği duyuruldu.

ALKOL TÜKETİMİ ÖZEL SALONDA YAPILACAK

Organizatör firmanın loca paketlerini tanıttığı lansmanda açıklanan karar ile Lusail Stadyumu'nda bulunan özel salonda, loca dahil lüks konaklama fırsatlarının yer aldığı yüksek fiyatlı hizmet paketi satın alan taraftarlar, alkollü içecek tüketebilecek.

Katar, 2022 Dünya Kupası maçları için taraftarlara alkol izni verdi
Jaime Byrom

KARARDAN İMTİYAZLI KİŞİLER FAYDALANACAK

Firmanın Başkanı Jaime Byrom, kararın sınırlar içerisinde uygulanacağını söyleyerek, "Özel paketlerimiz kapsamındaki seyircilere alkol servisi yapmayı planlıyoruz. Tabi ki düzenlemelere uygun bir şekilde" diye konuştu. Karar kapsamında futbol taraftarları da dahil olmak üzere geçici ziyaretçiler ve standart bilet sahipleri, mevcut kurallar uyarınca alkol satın alamayacak.

YALNIZCA BELİRLİ MEKANLARDA ALKOL SATIŞI YAPILIYOR

Katar'da sıkı denetimlere bağlı olan alkol satışı, yalnızca belirli lüks otellere bağlı bar ve restoranlarda yapılıyor. Bir bardak biranın fiyatı 15 dolarken, bir kadeh şarap ise 20 dolara satılıyor. Katar'da gerçekleşen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda alkol tüketmek isteyenler için "ıslak taraftar bölgesi" adında özel bir alan tahsis edilmişti.

Katar, 2022 Dünya Kupası maçları için taraftarlara alkol izni verdi
Haber Yorumları (3)
ABİDİK GUBİDİK: Sözde müslüman kan emiciler sizi. Dininiz imanınız para olmuş. Söz konusu para olunca Allah''ın hükümlerini hiçe sayıyorsunuz. Asrın münafıkları.
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KONYALI: Zaten olması gereken bir hakkı ''vermişler''. Haber niteliğinde bir şey olmaması lazım böyle şeylerin. Aksine halkın özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalar haber olarak verilmeli.
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TAA: Ne oldu para adami değiştirir
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