KATANA - Dönüyor Dünyam şarkı sözleri! 'Dönüyor Dünyam' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
KATANA'nın yeni şarkısı Dönüyor Dünyam, geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürece 1 milyonu geçen şarkı 70 bine yakın beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki KATANA - Dönüyor Dünyam sözleri nelerdir? Dönüyor Dünyam şarkı sözleri sizlerle...
KATANA - Dönüyor Dünyam sözleri merak ediliyor. Peki Dönüyor Dünyam şarkı sözleri nelerdir? Dönüyor Dünyam şarkısı hakkında bilgiler nedir?
KATANA - DÖNÜYOR DÜNYAM ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat]
Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Mardin'de yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Mardin'de yaşam (Zula)
[Verse 1]
İttifak, hatırla burda
Trabzon Uzungöl
Maç başlar, sıkı oyna, boş yapma
Gemiler, Favela
Takım arkadaşın için doldur Kar98'i
Sakın bizi ele vermeyin
Kado'yu arıyorum rekabetçi mod'da
Seviyor Sabotaj, kullanıyor Ustura bıçak
Ya da tercih ediyor Deagle'ını çekmeyi
Bizim clan kuvvetli, rüzgar gibi estik
Evet yendik, dalgalandı bayrağımız
Hep göklere değdik
[Nakarat]
Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Mardin'de yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Mardin'de yaşam (Zula)
[Verse 2]
Ah, Gladyo team'i sağda (Gladyo team'i sağda)
Zula team'i solda (Zula team'i solda)
Tarafını seç, savaşına başla (Savaşına başla)
Türk oyunu fark atar anla
Helalinden Mardin'e damla
Geziyo'm Nemrut'u, beni avla, şans tanımaz kurşunlar
Farkına var dönerse devran
Konuşmazlar, kalmaz façan
Ya da harap ol ahbap, Çanakkal? geçilmez asla (Ah-ahh)
[Nakarat]
Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Mardin'de yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Mardin'd? yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Mardin'de yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)
Mardin'de yaşam (Zula)
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
KATANA - Dönüyor Dünyam şarkısı 19 Şubat 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçmiş ve 70 bine yakın beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: KATANA
Beat: Kado
Mix & Mastering: Can Paşa
Kayıt: Katana Music Studios
Yönetmen: İbrahim Çelik
D.O.P: İbrahim Çelik
Yrd. Yönetmen: Roni Artin - Veysel Aslan
Sanat Yönetmeni: Fatih Ergin
Camera: Cafer Deniz
Işık: Salih Ergün Kano - Engin Çelik
Backstage: Cano Abdo - Dilan Aktay
Fotoğraf: Şeyhmus Çelik
Kostüm: Elif Günlüoğlu
Post Production: Hira Medya
Color Grading: Okan Heptaş
Set Amiri: Barış Keskin
Uygulayıcı: Fatih Yiğit
Cast: İmza Film