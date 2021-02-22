KATANA - Dönüyor Dünyam şarkı sözleri! 'Dönüyor Dünyam' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

KATANA'nın yeni şarkısı Dönüyor Dünyam, geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürece 1 milyonu geçen şarkı 70 bine yakın beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki KATANA - Dönüyor Dünyam sözleri nelerdir? Dönüyor Dünyam şarkı sözleri sizlerle...

KATANA - Dönüyor Dünyam sözleri merak ediliyor. Peki Dönüyor Dünyam şarkı sözleri nelerdir? Dönüyor Dünyam şarkısı hakkında bilgiler nedir?

KATANA - DÖNÜYOR DÜNYAM ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat]

Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Mardin'de yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Mardin'de yaşam (Zula)

[Verse 1]

İttifak, hatırla burda

Trabzon Uzungöl

Maç başlar, sıkı oyna, boş yapma

Gemiler, Favela

Takım arkadaşın için doldur Kar98'i

Sakın bizi ele vermeyin

Kado'yu arıyorum rekabetçi mod'da

Seviyor Sabotaj, kullanıyor Ustura bıçak

Ya da tercih ediyor Deagle'ını çekmeyi

Bizim clan kuvvetli, rüzgar gibi estik

Evet yendik, dalgalandı bayrağımız

Hep göklere değdik

[Nakarat]

Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Mardin'de yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Mardin'de yaşam (Zula)

[Verse 2]

Ah, Gladyo team'i sağda (Gladyo team'i sağda)

Zula team'i solda (Zula team'i solda)

Tarafını seç, savaşına başla (Savaşına başla)

Türk oyunu fark atar anla

Helalinden Mardin'e damla

Geziyo'm Nemrut'u, beni avla, şans tanımaz kurşunlar

Farkına var dönerse devran

Konuşmazlar, kalmaz façan

Ya da harap ol ahbap, Çanakkal? geçilmez asla (Ah-ahh)

[Nakarat]

Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Mardin'de yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Mardin'd? yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Mardin'de yaşam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Dönüyo' dünyam (Zula, Zula, Zula, Zula)

Mardin'de yaşam (Zula)

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

KATANA - Dönüyor Dünyam şarkısı 19 Şubat 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi geçmiş ve 70 bine yakın beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: KATANA

Beat: Kado

Mix & Mastering: Can Paşa

Kayıt: Katana Music Studios

Yönetmen: İbrahim Çelik

D.O.P: İbrahim Çelik

Yrd. Yönetmen: Roni Artin - Veysel Aslan

Sanat Yönetmeni: Fatih Ergin

Camera: Cafer Deniz

Işık: Salih Ergün Kano - Engin Çelik

Backstage: Cano Abdo - Dilan Aktay

Fotoğraf: Şeyhmus Çelik

Kostüm: Elif Günlüoğlu

Post Production: Hira Medya

Color Grading: Okan Heptaş

Set Amiri: Barış Keskin

Uygulayıcı: Fatih Yiğit

Cast: İmza Film