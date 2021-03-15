Katamaran nedir, ne demek? TDK'ya göre katamaran ne anlama geliyor?

Katamaran ne demek anlamı merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na göre Katamaran nedir, ne manaya geliyor? Katamaran kelimesinin anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TDK'YA GÖRE KATAMARAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Katamaran 2 anlama gelmektedir. Katamaran "Birbirine paralel tutulmuş iki ağaç kütükten yapılan tekne." ve "Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi tekneciliğinde kullanılan deniz taşıtı." anlamlarına geliyor.

Katamaran 1. anlamı : Birbirine paralel tutulmuş iki ağaç kütükten yapılan tekne.

Katamaran 2. anlamı : Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi tekneciliğinde kullanılan deniz taşıtı.

KATAMARAN NEDİR, NE DEMEK?

Katamaran, birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı.

Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya kökenli olan katamaran, günümüzde Avrupa ve ABD'de gezi amacıyla yaygın biçimde kullanılmakta, yelkenli ya da motorlu çeşitleri yapılmaktadır. 1950'den bu yana yarışlarda kullanılmaktadır. Okyanus aşırı yarışlarda teknelerin yerini almaya başlamıştır.

İstanbul'da kullanılan deniz otobüsleri de katamaran tipindedir.

Ağır deniz şartlarına dayanıksızdırlar.