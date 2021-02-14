Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kataloglayıp zengin iş insanlarına gönderiyorlarmış
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Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kataloglayıp zengin iş insanlarına gönderiyorlarmış

14.02.2021 10:02 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:46

İstanbul'da 4 ilçede 11 farklı adrese yapılan fuhuş operasyonunda çete liderinin de içinde bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin, kadınların fotoğraflarını kataloglayarak zengin iş insanlarına gönderdikleri ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde 11 farklı ikamet ve otele eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, aralarında çete liderinin de olduğu tespit edilen Ukrayna kökenli Anna K. ve diğer 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Müşterileri olduğu tespit edilen 12 şahıs ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 7 adet sim kart, 7 cep telefonu, zorla çalıştırdıkları iddia edilen mağdurların isimleri, alınan ve verilen para kayıtlarının not defterleri son olarak, 400 dolar ve 350 euro para ele geçirildi.

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

İŞ İNSANLARINA SEÇİYORLARMIŞ

Öte yandan, çalıştırılan mağdur kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanları ve müşterilerin bu yöntemle kadınları seçtiği tespit edildi. Ekipler daha sonra şüphelilerin V.I.P iş insanların katalogla kadın seçtikleri ve çok yüksek meblağlar aldıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şüphelilerden Anna K. ve diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi
Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kataloglayıp zengin iş insanlarına gönderiyorlarmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

Haber Yorumları (1)
HAKAN: Bu işlere karışan yabancılar hemen ülkeden gönderilmeli ve bir daha alınmamalı. Eğer vatandaşlık aldıysa da hemen vatandaşlıktan çıkartılmalı. Yoksa boşa kürek çekersiniz
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