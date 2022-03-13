Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 287 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 287 köye ulaşım sağlanamıyor

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 287 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 287 köy yolu ulaşıma kapandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 287 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'da 263 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta ise kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 7, Erbaa'da 13, ve Reşadiye'de 4 köyün yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu, Tokat, kar, Güncel, Haberler

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