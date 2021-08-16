Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

KASTAMONU - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

Piyade Er Muhammed Öztürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Öztürk'ün naaşı tamamlanan işlemlerinin arından memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine getirildi. Şehit Öztürk için Taşköprü Cumhuriyet Meydanından düzenlenen cenaze törenine Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında şehit Piyade Er Muhammed Öztürk'ün annesi Semra Öztürk, oğlunun tabutu önünde sinir krizleri geçirdi. Baba Muharrem Öztürk ise ayakta durmakta güçlük çekti. Öztürk'ün naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü Kurbantepe mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan

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Şehit Er Muhammet Öztürk son yolculuğuna uğurlandı. - Haberler
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