Kastamonu'nun üç ilçesinde eğitime yarın ara verildi
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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