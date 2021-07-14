KASTAMONU - Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 116 öğrenci kampa girdi
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KASTAMONU - Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 116 öğrenci kampa girdi

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında öğrenciler, Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda 5 gün kamp yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında öğrenciler, Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda 5 gün kamp yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen kamp kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler düşünme, patent ve proje eğitimleri; Gençlik ve Spor Bakanlığı eğitmenleri tarafından da bisiklet, dağcılık, doğa yürüyüşü, atçılık, okçuluk, sokak ve halk oyunları, tiyatro ve müzik konularında eğitim verecek.

Proje kapsamında 8 ildeki bilim sanat merkezleri ve endüstri meslek liselerinden gelen 116 öğrenci, 30 öğretmen ve 8 gençlik lideri öncülüğünde 5 gün kamp yapacak.

Kampa katılan Emir Esat Akyıldız, AA muhabirine, Bursa'dan geldiğini söyledi.

Kampın çok verimli geçtiğini belirten Akyıldız, "At binmeye gidiyoruz, paintball oynuyoruz, tırmanma parkurunda eğleniyoruz. Burada hem ders görüyoruz hem de eğleniyoruz. Spor aktiviteleri de oluyor, gayet güzel." dedi.

Efe Vural ise Koceli'den geldiğini aktararak, "Kastamonu'ya kampa davet edildik. Konfor, yiyecek eğitim ve aktiviteler konusunda ön yargımız vardı. Bu ön yargı burada kırıldı. Düşünme eğitimleri çok güzel, farklı görüşler dinliyoruz. Birbirimize saygı duymayı öğreniyoruz. Bilinçli bireyler yetiştirme açısından bu eğitimlerin çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

KASTAMONU - Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 116 öğrenci kampa girdi
KASTAMONU - Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 116 öğrenci kampa girdi
KASTAMONU - Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 116 öğrenci kampa girdi
KASTAMONU - Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 116 öğrenci kampa girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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