Kastamonu'daki yangında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi
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Kastamonu'daki yangında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi

Kastamonu'daki yangında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki yangında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri defnedildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki yangında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri defnedildi.

Yangının ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen Cemile Yılmaz (60) ile annesi Fatma Yılmaz'ın (90) cenazeleri, incelemenin ardından yakınlarınca alınarak ilçeye bağlı Demirtaş köyüne getirildi.

Anne ile kızının cenazesi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Pınarbaşı Kaymakam Vekili Salih Başara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ile vatandaşlar katıldı.

Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesi'nde 28 Nisan'da 3 evin kül olduğu yangında Cemile ve annesi Fatma Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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