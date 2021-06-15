Kastamonu'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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Kastamonu'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ortalıca köyünde Ahmet Tepe'ye ait 2 katlı evde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen ev sahibinin eşi Neziha Tepe, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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