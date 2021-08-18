Kastamonu'daki selden kurtarılan 12 yavru köpeği sahiplendirilmek üzere Gaziantep'e götürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu'daki selden kurtarılan 12 yavru köpeği sahiplendirilmek üzere Gaziantep'e götürdü

Kastamonu'daki selden kurtarılan 12 yavru köpeği sahiplendirilmek üzere Gaziantep'e götürdü
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Kültür Sanat

Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı 12 yavru köpeği aracına alan kadın, gittiği Gaziantep'teki Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) teslim etti.

Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı 12 yavru köpeği aracına alan kadın, gittiği Gaziantep'teki Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) teslim etti.

Derneğin onursal başkanı Cengiz Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yavru köpeğe kucak açtıklarını söyledi.

Bayram, Almanya'dan Gaziantep'e gelmek üzere Türkiye'ye giriş yapan bir kadının seli duyunca gittiği Kastamonu'da arama kurtarma ekiplerinden aldığı yavru köpekleri kendilerine getirdiğini anlattı.

Köpeklerin koruma altında olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Köpeklerin 3ü klinikte tedavi görüyorlar. Kalanları da önce yine kendimize ait yerde, karantina gibi tutuyoruz. İyiyse barınaklara alacağız ama biz barınağa gitmelerini istemiyoruz. Bunlar gerçekten henüz çok tatlı dönemlerindeler. İnşallah sahiplendirmek istiyoruz. Çünkü barınak koşulları biliyorsunuz çok kalabalık. Şu anda arkadaşlar aşılarını ve tedavilerini yapıyorlar. Ondan sonra da tabi sahiplendiremezsek CAHİDE'nin Karakız Barınağı'na alacağız."

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Davut Güloğlu
Spor Mustafa Er Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu'daki selden kurtarılan 12 yavru köpeği sahiplendirilmek üzere Gaziantep'e götürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:04:58. #1.16#

title