Kastamonu'daki selden kurtarılan 12 yavru köpeği sahiplendirilmek üzere Gaziantep'e götürdü

Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı 12 yavru köpeği aracına alan kadın, gittiği Gaziantep'teki Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) teslim etti.

Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı 12 yavru köpeği aracına alan kadın, gittiği Gaziantep'teki Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) teslim etti.

Derneğin onursal başkanı Cengiz Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yavru köpeğe kucak açtıklarını söyledi.

Bayram, Almanya'dan Gaziantep'e gelmek üzere Türkiye'ye giriş yapan bir kadının seli duyunca gittiği Kastamonu'da arama kurtarma ekiplerinden aldığı yavru köpekleri kendilerine getirdiğini anlattı.

Köpeklerin koruma altında olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Köpeklerin 3ü klinikte tedavi görüyorlar. Kalanları da önce yine kendimize ait yerde, karantina gibi tutuyoruz. İyiyse barınaklara alacağız ama biz barınağa gitmelerini istemiyoruz. Bunlar gerçekten henüz çok tatlı dönemlerindeler. İnşallah sahiplendirmek istiyoruz. Çünkü barınak koşulları biliyorsunuz çok kalabalık. Şu anda arkadaşlar aşılarını ve tedavilerini yapıyorlar. Ondan sonra da tabi sahiplendiremezsek CAHİDE'nin Karakız Barınağı'na alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan