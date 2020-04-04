Kastamonu'daki atölye tekstil üretimini bırakıp maske üretimine yöneldi
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Yusuf Yıldız, Kastamonu, Güncel

Kastamonu'daki atölye tekstil üretimini bırakıp maske üretimine yöneldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tekstil alananda faaliyet gösteren bir firma, talebin artması üzerine faaliyet alanını bırakıp maske üretimine başladı.

04.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:40
Kastamonu'daki atölye tekstil üretimini bırakıp maske üretimine yöneldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tekstil alananda faaliyet gösteren bir firma, talebin artması üzerine faaliyet alanını bırakıp maske üretimine başladı.

Günde 50 bin maske üretim kapasitesi bulunan atölyedeki üretimle bölgedeki ihtiyacın önemli bölümü karşılanıyor.

Atölyenin sahibi Yusuf Yıldız, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle işlerinin azaldığını, bunun üzerine faydalı bir hizmet de yapabilmek için maske üretimine yöneldiklerini söyledi.

Günlük 50 bin maske üretebildiklerini ancak ihtiyaç olması halinde daha fazla dü üretebileceklerini anlatan Yıldız, "Fiyatımızı uygun tutmaya çalıştık. 120 personelimizin işine son vermeden devam edebilmeleri için böyle bir karar aldık." dedi.

Kaynak: AA

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