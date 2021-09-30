Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Haberler
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Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BK 6764 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, 37 SA 378 plakalı minibüsle çarpıştı.

Yaralanan 8 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tali yoldan sağlanıyor.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Haberler
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