Kastamonu'da yangın çıkan ev zarar gördü
01.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:00
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Bey köyünde Abdullah Kaya'ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Kaya'nın yaz aylarında kullandığı evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz