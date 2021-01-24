Kastamonu'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
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Kastamonu'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

24.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:05
Kastamonu'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Taşköprü Avcılar Atıcılar ve Oltacılar Derneği Başkanlığınca organize edilen programda, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, Taşköprü Avcılar Atıcılar ve Oltacılar Derneği Başkanı Şükrü Gümüş ve yönetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli, Taşköprü Orman işletme Müdürlüğü personeli ve gönüllü vatandaşların katılımıyla Düzdağ, Elekdağı, Köçekli ve Çiftlik köyü çevresine yonca balyası, yulaf balyası ve besi yemi bırakıldı.

Kaymakam Partal, AA muhabirine, kar kalınlığının yüksek olduğu yerlerde yaban hayvanlarının yem bulmakta zorlandığını, bu nedenle aç kalan hayvanlar için etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da tüm canlıların yaşam hakkına önem veren bir program gerçekleştirdiklerini belirtti.

Avcılar Atıcılar ve Oltacılar Derneği Başkanı Şükrü Gümüş ise katılımcılara teşekkür ederek, "50 adet yonca balyası, yem, pazar artıklarını toplayarak, ormanlarımızdaki yaban hayvanlarımız için çeşitli bölgelere bıraktık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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