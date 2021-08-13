GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI
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GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (6)Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (6)

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan Vadi Apartmanı'nın bodrum katındaki evlerinde sele yakalanan ve hayatını kaybeden Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı ve Avni Harharcı'dan geriye fotoğraf albümü kaldı. Ölen aile fertlerinin akrabası Cemile Öztürk, binadan cesetler çıkarılırken, selden kurtardığı fotoğraf albümünü temizlemeye çalıştı. Fotoğrafları albümden çıkarıp tek tek temizleyen ve büyük üzüntü yaşayan Cemile Öztürk, "Kayınpederim, görümcem, eniştemiz hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz" diyerek, gözyaşı döktü.

GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI
GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI
GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI
GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI
GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI
GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI
GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI
GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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