Kastamonu'da otomobil takla attı: 5 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya'nın Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Özdemir (42) idaresindeki 37 KE 817 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Şaban Özdemir ile araçta bulunan S.Ö. (45), M.Ö. (16), Z.Ö. (14) ve N.Ö. (10) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
YORUMLAR
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
Son Dakika Haberleri
17:35 Kocasını öldürtüp 2 yıl sonra kayıp başvurusu yaptı, sağlık sorunları nedeniyle tahliye olan kadın...