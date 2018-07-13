Kastamonu'da Otomobil Tabelaya Çarptı: 6 Yaralı
Kastamonu'da otomobilin trafik tabelasına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kastamonu'da otomobilin trafik tabelasına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Küre ilçesi yakınlarında, Recep Kaya idaresindeki 37 EP 897 plakalı otomobil, yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Kenan Şalgam, Kadir Erten, Sadık Bayrak, Muhammed Uğur ve Sercan Kurnaz yaralandı.
Ambulanslarla Küre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.