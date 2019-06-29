Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hidayet Poyraz yönetimindeki 16 UAG 67 plakalı otomobil, Suluca köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Türkan Poyraz (45) ile oğlu Kerem Batın Poyraz (9) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan D-100 kara yolunda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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