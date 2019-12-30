Kastamonu'da kayıp alzheimer hastası 4 gündür aranıyor
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Kastamonu'da kayıp alzheimer hastası 4 gündür aranıyor

KASTAMONU'nun Seydiler ilçesinde geçen Perşembe günü kaybolan Alzheimer hastası Kemal Vural (65) ekiplerin arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

30.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:13
Kastamonu'da kayıp alzheimer hastası 4 gündür aranıyor

KASTAMONU'nun ilçesinde geçen Perşembe günü kaybolan Alzheimer hastası (65) ekiplerin arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

İlçeye bağlı Ayvatlar köyünde eşi ile birlikte yaşayan Kemal Vural, 26 günü evden çıkıp, geri dönmedi. Kendisinden alamayan yakınları Vural'a ulaşamayınca durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Vural'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Bölgede kar yağışı ve soğuk havaya rağmen 4 gündür arama çalışmalarını sürdüren aralarında komandolarında bulunduğu ekipler, henüz Vural'ın izine rastlayamadı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
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