Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün daha ara verildi

Yüz yüze eğitim 3 ilde yine kar engeline takıldı. Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.

ZONGULDAK'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin bugün ertelendiğini açıklamıştı. Yeniden toplanan meclis, yüz yüze eğitimin iki gün daha ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerin de yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerine 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde 2 gün süre ile ertelenmesine, bu süreç zarfında okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

ENGELLİ VE HAMİLE KAMU ÇALIŞANLARI DA İZİNLİ

Ayrıca, Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da iki gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi.

KASTAMONU'DA 2 GÜN UZATILDI

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.

İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

SİNOP'TA DA İKİ GÜN ERTELEME

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı. Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor