KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ile Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ile Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle İnebolu- Kastamonu kara yolunun Çuhadoruğu mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kar küremenin yanı sıra buzlanma tuzlama çalışması yaptı.

İnebolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken ilçeye bağlı 15 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ilgaz Dağı'nda da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı mevkisinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yola araç lastiklerine zincir takarak devam etmek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.