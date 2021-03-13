Kastamonu'da kafede çıkan yangın maddi hasara neden oldu
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Kastamonu'da kafede çıkan yangın maddi hasara neden oldu

13.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:43
Kastamonu'da kafede çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında bir kafede maddi hasar oluştu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında bir kafede maddi hasar oluştu.

Cumhuriyet Meydanı mevkisinde işletmeciliğini Hasan Arslan'ın yaptığı kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında kafede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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