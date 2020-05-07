Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
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Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi

Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
07.05.2020 00:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 01:07

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ıssız kalan ilçe merkezine gelen yavru karaca, kameraya yansıdı.

İnsanlar koronavirüs sebebiyle evlerine çekilince sokaklarda bazı hayvanlar görülmeye başlandı. Boğaz'da yunuslar, Marmaris'te domuzlar, Bursa Uludağ'da ayıların görülmesinin ardından Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de yavru bir karaca ilçe merkezinde kameralara yansıdı.

KARACANIN CADDEDE KOŞTUĞU ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Tosya'da, koronavirüs salgını nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde gündüz saatlerinde görülen yavru karaca, şaşkınlık yarattı. Bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği görüntüye yansıyan karaca, cadde boyunca koşarken görüntülendi.

BURSA, MUĞLA'DA DA VAHŞİ HAYVANLAR GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar şehre inmiş ve bir otelin resepsiyonunda çekilen bu görüntüler korkuya neden olmuştu. Muğla Marmaris'te ise sokağa çıkma yasağı sonrası insanlar sokağa çıkmayınca domuz sürüsü ormandan Marmaris'e inmişti.

Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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