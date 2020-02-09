Kastamonu'da il merkezinde okullar 1 gün tatil edildi
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Kastamonu'da il merkezinde okullar 1 gün tatil edildi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.

09.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:43
Kastamonu'da il merkezinde okullar 1 gün tatil edildi

'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.


Kastamonu İl , yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kastamonu'da il merkezinde taşımalı eğitim gören ilk, orta, lise ve dengi okullar için etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yani Pazartesi günü eğitime ara bir gün ara verildiği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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