Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüleri belirlenemeyen 34 TJ 8171 ile 06 BA 6028 plakalı otomobil, Bozkurt-Kastamonu kara yolunun 5'inci kilometresinde çarpıştı.

Kazada aynı aileden Ramazan, Cemal, Fatma ve Tutuya Uludağ ile ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt ve Abana Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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