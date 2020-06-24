Kastamonu'da doludan zarar gören yerlerde inceleme başlatıldı Kastamonu'da dün yağan dolu yağışı sonrası zarar gören alanlara giden Vali Avni Çakır, oluşan zararın giderilmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kastamonu'da dün yağan dolu yağışı sonrası zarar gören alanlara giden Vali Avni Çakır, oluşan zararın giderilmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Daday'da dün etkili olan dolu ve akabinde sağanak yağış nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemede bulundu. İlk ziyaretini Daday'ın Bey Mahallesine yapan Vali Çakır, dolu yağışından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. İlçede hasar tespit çalışmalarını havadan drone çekimi ve geniş uzman ekiple yapan AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri çalışmalarına devam ederken Vali Avni Çakır, "Devlet olarak elimizden gelen ne ise yapacağız" dedi.

İkinci ziyaretini Bayır Köyüne yapan Vali Avni Çakır, burada da köylülerin istek ve taleplerini dinledi. Vali Avni Çakır'a incelemelerde Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, AFAD Kastamonu İl Müdürü Ekrem Küçükbayram, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karasan, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal ve Daday'daki ilgili kurum ve kuruluşların müdür ve temsilcileri de eşlik etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA