KASTAMONU - Denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı
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KASTAMONU - Denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı

14.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:09

Kastamonu'nun Abana ilçesinde köpeklerden kaçarken denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde köpeklerden kaçarken denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan avlanmak için teknesiyle denize açılan balıkçı Mustafa Acar ve Kamil Gür, Püsürge mevkisinde suyun üzerinde karaca olduğunu fark etti.

Köpeklerden kaçarken denize düşen karacayı boğulmak üzereyken tekneye alan iki balıkçı, hayvanı kurulayarak güvenli bir yere taşıdı.

Bir süre dinlendikten sonra kendine gelen karaca, doğaya salındı.

Mustafa Acar, AA muhabirine, son anda fark ettikleri karacayı güçlükle tekneye aldıklarını söyledi.

Herhangi bir yarası olmayan hayvanı bir süre teknede dinlendirdiklerini anlatan Acar, "Kıyıda köpekler bekliyordu, hayvanı orada bırakıp gitmek olmazdı. Çok yorulmuştu, yani yakalayamasaydık belki de oracıkta boğulacaktı. Biraz mücadele verdik ama sonunda tekneye almayı başardık. Kurulayıp kendine gelmesini sağladıktan sonra uygun bir alanda yeniden doğasına bıraktık." diye konuştu.

KASTAMONU - Denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı
KASTAMONU - Denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı
KASTAMONU - Denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı
KASTAMONU - Denize düşen karacayı balıkçılar kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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