Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Suluca köyünde Ali Barış'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev ve ahır, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar