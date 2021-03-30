Kastamonu'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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Kastamonu'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Kabalarsökü köyünde ikamet eden aynı aileden 2 kardeş çocukları arasında Taşoluk Köyü mevkiinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan 2 kişi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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