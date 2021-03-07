Kastamonu'da, araçlarında karaca eti bulunan 3 kişiye para cezası
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Kastamonu'da, araçlarında karaca eti bulunan 3 kişiye para cezası

07.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:12
Kastamonu'da, araçlarında karaca eti bulunan 3 kişiye para cezası

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulundukları otomobilde karaca eti ele geçirilen 3 kişiye 12 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulundukları otomobilde karaca eti ele geçirilen 3 kişiye 12 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve kontrol ekiplerince yasa dışı avlananlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Av koruma ve kontrol ekipleri ile jandarma iş birliğinde kaçak avcılara yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kastamonu Araç ilçesinde jandarma birimleri ile yapılan ortak kontrolde durdurulan bir araçta karaca etine rastlanılmıştır. Araçta bulunan 3 kişiye 12 bin 925 lira idari para cezası ve tazminat düzenlenmiştir. 3 tüfeğe el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada araçtaki karaca etine de el konulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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