Kastamonu'da AFAD ve UMKE'nin zorlu kış mesaisi - Haberler
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Kastamonu'da AFAD ve UMKE'nin zorlu kış mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da AFAD ve UMKE'nin zorlu kış mesaisi Kastamonu'da son 1 haftada karda mahsur kalan 14 hasta kurtarıldı Kastamonu'da il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar, AFAD ve UMKE'nin zorlu mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da AFAD ve UMKE'nin zorlu kış mesaisi

Kastamonu'da son 1 haftada karda mahsur kalan 14 hasta kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'da il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar, AFAD ve UMKE'nin zorlu mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu ve Küre ilçelerine bağlı köy ve mahallelerden 112 Acil çağrı Merkezini

arayarak yardım isteyen hastalar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından hastaneye ulaşıtırılıyor.

Ekipler, kar yağışının bir metreyi aştığı köy yollarını paletli kar aracı ve paletli kar ambulansıyla zorlu mücadelelerin ardından aşarak vatandaşlara ulaştı.

Son bir hafta içerisinde biri hamile kadın olmak üzere solunum sıkıntısı, böbrek ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetleri bulunan hastalar ile diyaliz hastasından oluşan 14 kişi, AFAD ve UMKE'nin çalışmaları neticesinde hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kar yağışının yoğun olduğu Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu ve Küre ilçelerinde 24 saat göreve hazır bekletiliyor.

Kastamonu'da AFAD ve UMKE'nin zorlu kış mesaisi

Kastamonu'da AFAD ve UMKE'nin zorlu kış mesaisi

Kastamonu'da AFAD ve UMKE'nin zorlu kış mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu, AFAD, kar, Güncel, Haber

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